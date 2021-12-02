Незаконный сбыт сильнодействующих препаратов пресекли в Ингушетии

В Ингушетии перед судом предстанут члены банды, которые занимались незаконным сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщил RT со ссылкой на российский Следком.

Правоохранители установили, что глава и участники преступной группы приобретали сильнодействующие медицинские препараты у организаций, которые имели лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Затем они продавали эти вещества по цене, завышенной в пять раз. Двух членов банды ждет скамья подсудимых. Всего к уголовной ответственности привлекли 15 человек.