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    23 ноября 2021, 17:53

    Незаконный покерный клуб накрыли в ЯНАО

    Прокуратура ЯНАО: задержаны двое организаторов азартных игр

    Дарья Морозова

    Задержаны двое мужчин, которые незаконно организовали клуб для игры в покер. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

    Мужчины сняли нежилое помещение и установили оборудование для азартных игр.

    «Злоумышленники обеспечивали работу незаконного игрового заведения путем информации среди клиентов о проводимых играх и обмена денежных средств на игровые фишки и выполнения обязанностей „крупье“», — уточнили в ведомстве.

    Также в клубе продавались еда, алкоголь и сигареты. Уголовное дело направлено в суд.