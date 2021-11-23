Незаконный покерный клуб накрыли в ЯНАО

Задержаны двое мужчин, которые незаконно организовали клуб для игры в покер. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Мужчины сняли нежилое помещение и установили оборудование для азартных игр.

«Злоумышленники обеспечивали работу незаконного игрового заведения путем информации среди клиентов о проводимых играх и обмена денежных средств на игровые фишки и выполнения обязанностей „крупье“», — уточнили в ведомстве.

Также в клубе продавались еда, алкоголь и сигареты. Уголовное дело направлено в суд.