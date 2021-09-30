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    30 сентября 2021, 14:40

    Незаконный крематорий обнаружили полицейские в одном из штатов Мексики

    Арина Бобкова

    Сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили незаконный подпольный крематорий. В нем находились останки людей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Milenio.

    Помещение обнаружили в районе Нуэво-Ларедо штата Тамаулипас на северо-востоке страны.

    Полицейские расследовали дело о пропаже порядка ста человек. Жертвами становились в основном водители грузовиков и такси. Крематорий был обнаружен в ходе расследования.

    Пока не поступало информации о том, принадлежат ли останки кому-то из пропавших людей.