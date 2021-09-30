Незаконный крематорий обнаружили полицейские в одном из штатов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики обнаружили незаконный подпольный крематорий. В нем находились останки людей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Milenio.
Помещение обнаружили в районе Нуэво-Ларедо штата Тамаулипас на северо-востоке страны.
Полицейские расследовали дело о пропаже порядка ста человек. Жертвами становились в основном водители грузовиков и такси. Крематорий был обнаружен в ходе расследования.
Пока не поступало информации о том, принадлежат ли останки кому-то из пропавших людей.