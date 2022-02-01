Незаконную торговлю рыболовными снастями пресекли в ЯНАО

12 сайтов с электроудочками заблокировали в ЯНАО. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что такие удочки оснащены электрическим током, который применяется во время ловли рыбы. Суд постановил закрыть сайты, на которых торгуют подобными вещами.

Электроудочки нарушают правила рыболовства и попадают под статью «Признаки незаконного вылова водных биологических ресурсов с использованием электротока».