Незаконную табачную продукцию на 500 млн рублей изъяли в Дагестане

Дагестанские правоохранители нашли склад с незаконными табачными изделиями. Они изъяли продукцию на сумму более 500 миллионов рублей, об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по республике.

По информации управления, склад обнаружили на территории поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы. Работа проводилась с привлечением сотрудников МВД по региону, таможни и ТУ Роспотребнадзора.

«В складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями — жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе не маркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В итоге правоохранители изъяли табачную продукцию из незаконного оборота. Рыночная стоимость сигарет составила более 500 тысяч рублей. В действиях предпринимателей усмотрели признаки уголовного преступления и административного правонарушения. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.