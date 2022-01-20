Незаконную сеть криптоферм с оборудованием на полмиллиарда рублей обнаружили в Дагестане

Сотрудники ФСБ накрыли незаконную сеть криптоферм в Дагестане. Там оказалось оборудование общей стоимостью более полмиллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА «Невские новости», криптофермы располагались в Махачкале, Кизляре, селах Кульзеб и Новое Гадари. «Дагэнерго» подсчитает убытки, которые были нанесены компании, добавил DailyStorm.

«Обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники», — уточнили в пресс-службе ФСБ.