Незаконную добычу золота остановили в Якутии

Сотрудники полиции пресекли незаконную добычу золота в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Исполнительный директор золотодобывающего предприятия около года добывал драгоценный металл с рядом нарушений. На предприятии отсутствовал технический проект, а также были нарушены условия лицензии.

Сотрудникам полиции совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардией удалось найти примерно 1,5 килограмма незаконно добытого золота. Стоимость металла оценивается в 5,5 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Найденные драгоценности будут изъяты в пользу государства.