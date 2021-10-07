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    07 октября 2021, 18:44

    Незаконную добычу золота остановили в Якутии

    На предприятии отсутствовал технический проект и были нарушены условия лицензии

    Арина Бобкова

    Сотрудники полиции пресекли незаконную добычу золота в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

    Исполнительный директор золотодобывающего предприятия около года добывал драгоценный металл с рядом нарушений. На предприятии отсутствовал технический проект, а также были нарушены условия лицензии.

    Сотрудникам полиции совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардией удалось найти примерно 1,5 килограмма незаконно добытого золота. Стоимость металла оценивается в 5,5 миллиона рублей.

    Следователи возбудили уголовное дело. Найденные драгоценности будут изъяты в пользу государства.