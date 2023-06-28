Криминал 28 июня 2023, 18:37 Незаконно охотившегося на лосей мужчину будут судить в Тюменской области

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В Тюменской области будут судить 64-летнего местного жителя, который без разрешения на охоту отстреливал двух лосей рядом с селом Онохино. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Охотник застрелил обоих особей, чем причинил ущерб государству в размере 160 тысяч рублей. В отношении тюменца возбудили уголовное дело, сейчас его направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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