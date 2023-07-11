Криминал 11 июля 2023, 14:24 Незадекларированные часы за 19 миллионов рублей обнаружили таможенники во Внуково Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Дубая контрабандные часы за 19 млн рублей Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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Инспекторы таможни в аэропорту Внуково обнаружили у пассажира незадекларированные часы Patek Philippe стоимостью 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время выборочного таможенного контроля на зеленом коридоре у 28-летнего россиянина, прибывшего из Дубая, нашли дорогие швейцарские часы, которые он не указал в декларации. Ими оказалось изделие бренда Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic.

Таможенная экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира. Таможня аэропорта Внуково

Таким образом, молодой человек пытался избежать уплаты таможенных платежей на сумму 5,5 миллиона рублей.

В ведомстве рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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