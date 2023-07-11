11 июля 2023, 14:24
Незадекларированные часы за 19 миллионов рублей обнаружили таможенники во Внуково
Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Дубая контрабандные часы за 19 млн рублей
Инспекторы таможни в аэропорту Внуково обнаружили у пассажира незадекларированные часы Patek Philippe стоимостью 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время выборочного таможенного контроля на зеленом коридоре у 28-летнего россиянина, прибывшего из Дубая, нашли дорогие швейцарские часы, которые он не указал в декларации. Ими оказалось изделие бренда Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic.
Таможенная экспертиза установила, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750 пробы, а лицевое стекло — из сапфира.
Таможня аэропорта Внуково
Таким образом, молодой человек пытался избежать уплаты таможенных платежей на сумму 5,5 миллиона рублей.
В ведомстве рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее таможенники нашли 50 килограммов кокаина в бананах в петербургском порту.
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