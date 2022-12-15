Криминал 15 декабря 2022, 17:14 «Невские новости»: правоохранители задержали жительницу Петербурга за мошенничество с доставкой товаров

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Жительницу Санкт-Петербурга заподозрили в мошенничестве с доставкой товаров из Китая. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, женщина брала деньги с потенциальных покупателей и исчезала. Никаких товаров потерпевшие не получили. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

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«Обоих привлекло заманчивое предложение подзаработать на продаже партии luxury-товаров. При этом стоимость вещей была в разы ниже рыночной», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Подозреваемую задержали. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».