«Невские новости»: Полицейские установили личность подозреваемой в убийстве жительницы Кудрово

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в убийстве 44-летней жительницы Кудрово Ленинградской области. Ей оказалась 49-летняя подруга погибшей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент предполагаемую злоумышленницу разыскивает полиция. При себе она может иметь огнестрельное оружие. Как установили следователи, женщина является индивидуальным предпринимателем. Вместе с убитой они какое-то время проживали вместе, а также путешествовали.