«Невские новости»: план «Перехват» объявили после стрельбы у вокзала в Гатчине

План «Перехват» объявили в городе Гатчина после того, как там произошла стрельба возле Варшавского вокзала. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции заняты поиском иномарки Renault Logan черного цвета. Предположительно, именно на ней передвигался злоумышленник. Пострадавший 33-летний мужчина заявил, что водитель такси выстрелил ему в плечо. От госпитализации он отказался. Установлено, что разыскиваемая иномарка зарегистрирована на 67-летнюю пенсионерку.