Криминал 15 декабря 2022, 17:13 «Невские новости»: неизвестный отправлял непристойные фото несовершеннолетней в Санкт-Петербурге

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Полиция разыскивает неизвестного, который отправил 16-летней петербурженке непристойные фото в соцсетях. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Также злоумышленник отправлял несовершеннолетней сообщения сексуального характера. Мать девушки обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают неизвестного и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.