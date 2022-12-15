15 декабря 2022, 17:13
«Невские новости»: неизвестный отправлял непристойные фото несовершеннолетней в Санкт-Петербурге
Полиция разыскивает неизвестного, который отправил 16-летней петербурженке непристойные фото в соцсетях. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Реклама
Также злоумышленник отправлял несовершеннолетней сообщения сексуального характера. Мать девушки обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают неизвестного и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Соцсети
Школьники
Мужчины
Реклама
Реклама