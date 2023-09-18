Криминал 18 сентября 2023, 12:48 Невролога из Курганской области будут судить за выписку фиктивных больничных

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Врача-невролога, которая попалась на выдаче фиктивных больничных листов, будут судить в Шадринске. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Курганской области.

Считается, что 32-летняя врач оформила 34 фиктивных листка нетрудоспособности. В общей сложности она получила за них около 70 тысяч рублей. Теперь медработника обвиняют в коммерческом подкупе и подделке документов. Ей грозит до двух лет колонии.

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