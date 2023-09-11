Криминал 11 сентября 2023, 16:53 Невесту ограбили на 200 тысяч рублей прямо во время свадьбы в Москве Неизвестный в Москве украл из сумки невесты на свадьбе 200 тысяч рублей РИА «Новости»

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Невесту на свадьбе ограбили на 200 тысяч рублей, большая часть из которых была подарена гостями торжества. Как сообщил Telegram-канал Shot, это произошло в одном из московских ресторанов на юго-востоке столицы.

По информации журналистов, 31-летняя невеста складывала конверты с подаренными деньгами в сумочку, где лежали и ее личные средства — 50 тысяч рублей. Потом она оставила ее на летней веранде ресторана, а уже после окончания торжества обнаружила, что все деньги пропали.

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Девушка обратилась в полицию, которая уже начала разыскивать вора.

Ранее правоохранители задержали мужчину за кражу мобильного телефона, оставленного в вагоне столичного метро. Подозреваемый попал на камеру наблюдения.