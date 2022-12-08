Криминал 08 декабря 2022, 18:34 Невеста напала на жениха с ножом после свадьбы в Новороссийске

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Местная жительница напала на своего супруга с ножом сразу после празднования свадьбы в городе Новороссийск Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, после церемонии бракосочетания у молодой пары произошел конфликт, в результате чего женщина набросилась на своего новоиспеченного мужа с ножом и нанесла ему удар в область груди. После произошедшего нападавшая ушла.

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О своем ранении пострадавший мужчина сообщил матери, его госпитализировали. В настоящее время нападавшая ожидает вынесение приговора.

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