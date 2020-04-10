«Как полюбила, так и разлюблю»: невеста из Москвы сбежала с 275 тысячами на свадьбу

В Москве девушка стащила у своего молодого человека деньги, отложенные на свадьбу. Она оставила записку с обещанием его разлюбить. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, уроженец Таджикистана 8 апреля ушел утром на работу, а вечером не нашел в квартире на Илимской улице ни своей сожительницы, ни 275 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что девушка не просто бросила его, но еще и прихватила с собой деньги, которые они откладывали на свадьбу. На прощание она написала ему: «Как полюбила, так и разлюблю».

Полиция начала проверку.