Криминал 28 декабря 2023, 14:50 Неудавшегося насильника будут судить в Перми

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В Перми передали в суд дело 26-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

Чуть больше недели назад мужчина напал на прохожую на улице Карпинского. Он схватил девушку, пытался увести ее в заброшенное здание и надругаться. Но она смогла вырваться и убежать. Неудавшегося насильника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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