28 декабря 2023, 14:50
Неудавшегося насильника будут судить в Перми
В Перми передали в суд дело 26-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.
Чуть больше недели назад мужчина напал на прохожую на улице Карпинского. Он схватил девушку, пытался увести ее в заброшенное здание и надругаться. Но она смогла вырваться и убежать. Неудавшегося насильника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.
Суд
Изнасилования
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