Криминал 17 января 2023, 18:02 Неудачная шутка с ружьем обернулась убийством девушки в Амурской области Baza: житель Амурской области случайно застрелил свою девушку во время шуточной угрозы Пресс-служба Следственного комитета

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Владельца охотничьего ружья задержали следователи Амурской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Как сообщил Telegram-канал Baza, задержанный признался, что выстрелил случайно во время шутки.

Тело погибшей девушки нашли в селе Большеозерка в минувшее воскресенье, 15 января. При осмотре трупа криминалисты обнаружили огнестрельную рану головы.

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Рядом с телом лежали охотничье ружье и гильза. В качестве первоначальной версии следователи рассматривали самоубийство, но уже на следующий день задержали возлюбленного погибшей.

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Молодой человек пояснил, что девушка погибла случайно — из-за его неудачной шутки. По его словам, он чистил ружье и решил напугать любимую. Для этого он передернул затвор, направил оружие в ее сторону и потребовал поднять руки вверх. При нажатии на спусковой крючок раздался выстрел.

Случайное убийство закончится для подозреваемого лишением свободы сроком от шести до 15 лет.