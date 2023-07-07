Криминал 07 июля 2023, 11:00 Нетрезвый мужчина напал с ножом на полицейских в Кузбассе Мужчина с ножом ранил двух полицейских в Киселевске

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Нетрезвый мужчина напал с ножом на сотрудников полиции в отделе «Красный камень» в Киселевске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Кемеровской области.

ЧП произошло 7 июля, в отделение пришел мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полицейские попытались его задержать, но он выхватил нож и нанес двоим сотрудникам несколько ударов, после чего скрылся с места происшествия.

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Правоохранители установили местонахождение фигуранта, в ближайшее время его доставят для прохождения следственных действий. Также они опросили свидетелей нападения и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Потерпевшим оперативно оказали медицинскую помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Следователи завели дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», напавшему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.