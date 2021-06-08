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    08 июня 2021, 09:08

    Нетрезвая жительница Приморья выбросила собаку с 6-го этажа

    Наза Салех Захи

    Женщина в Партизанске выбросила щенка с балкона шестого этажа. Собака погибла. Против местной жительницы, которая была нетрезвой, могут открыть уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

    Нетрезвая жительница Приморья выбросила собаку с 6-го этажа

    В дежурную часть поступила информация о том, что женщина выкинула собаку с балкона шестого этажа.

    «Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская», — сказано в сообщении ведомства.

    Девушки услышали крик, они посмотрели наверх и увидели на балконе женщину, державшую небольшую собаку светло-серого окраса. В следующий момент местная жительница выбросила животное. Щенок от полученных травм скончался.

    Свидетели вызвали полицию. Полицейские установили личность хозяйки животного. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Уже в отделении полиции она рассказала, что выпивала со своим сожителем. В какой-то момент он потребовал убрать собаку на балкон. После этого сама женщина предложила и вовсе выбросить пса.

    Сейчас идет проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение о возможном открытии уголовного дела по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».