Нетрезвая жительница Приморья выбросила собаку с 6-го этажа

Женщина в Партизанске выбросила щенка с балкона шестого этажа. Собака погибла. Против местной жительницы, которая была нетрезвой, могут открыть уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

В дежурную часть поступила информация о том, что женщина выкинула собаку с балкона шестого этажа.

«Свидетелями инцидента стали две студентки медицинского колледжа, проходившие мимо дома №17 на улице Ленинская», — сказано в сообщении ведомства.

Девушки услышали крик, они посмотрели наверх и увидели на балконе женщину, державшую небольшую собаку светло-серого окраса. В следующий момент местная жительница выбросила животное. Щенок от полученных травм скончался.

Свидетели вызвали полицию. Полицейские установили личность хозяйки животного. Ей оказалась 48-летняя местная жительница. Уже в отделении полиции она рассказала, что выпивала со своим сожителем. В какой-то момент он потребовал убрать собаку на балкон. После этого сама женщина предложила и вовсе выбросить пса.

Сейчас идет проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение о возможном открытии уголовного дела по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».