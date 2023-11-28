Эксклюзив 28 ноября 2023, 22:16 «Нет тела — нет дела». Жена экс-бойфренда Волочковой заявила, что не верит в смерть мужа Жена экс-бойфренда Волочковой заявила, что не поверит в смерть мужа без тела Freepik

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Супруга Сегрея Кузнецова, бывшего бойфренда балерины Анастасии Волочковой, Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа, пока не увидит его тела. Об этом она рассказала семейному адвокату Александру Бенхину, подробности стали известны «360».

Кондрачук приехала в СИЗО «Матросская тишина», там ей сообщили, что тело ее супруга находится в царицинском морге. Женщина выразила недоумение, почему его отправили в царицинский морг из Центрального округа.

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«Ни справки, ни телеграммы — ничего не было», — добавила Кондрачук.

Женщина подчеркнула, что не верит, что ее супруг мертв. Она заявила, что нет никаких оснований верить кому-то на слово.

«До сегодняшнего момента вот сейчас я не верю в то, что Сережа это сделал. Пока я, как говорится… нету тела, нету дела. <…> Нет прямых оснований и верить на слово, я тоже никому не могу. Я не верю», — заявила Кондрачук.

Информация о смерти владельца банного комплекса Сергея Кузнецова, обвиняемого в жестоком избиении жены, появилась в Telegram-канале «112». Тело мужчины нашел его сокамерник.