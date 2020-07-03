«Нет никаких доказательств». Жена осужденного за насилие над 1,5-годовалой дочерью отказалась верить в его вину

Суд Бугульмы отменил оправдательный приговор мужчине, которого осудили за насилие собственной полуторагодовалой дочери. Его супруга Анна Милова считает, что эти обвинения все равно снимут, потому что доказательств нет. Об этом она рассказала «360».

Случай произошел в Татарстане в октябре 2019 года. Тогда отец ребенка сообщил жене о кровотечении, которое заметил у малышки. Врачи обнаружили травмы, которые указывали на насилие. После этого Милова написала заявление на мужа, однако потом изменила показания по делу. 27-летний мужчина признал вину, при этом суд вынес оправдательный приговор. Правда, вскоре отменил его. Жена считает, что ситуация в итоге все равно закончится тем, что ее мужа оправдают.

«Я это знаю, потому что нет абсолютно никаких доказательств. Тем более что сейчас уже прошел год», — отметила Милова. Она выразила недовольство из-за того, что ей придется тратить время на общение со следователями. Так она может потерять работу. По ее мнению, это следствие затянется еще на год или полтора, но все равно дело закончится оправданием.