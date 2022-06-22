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    22 июня 2022, 15:47

    Несовершеннолетнюю девушку задержали за торговлю наркотиками в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Несовершеннолетнюю девушку из Иркутска задержали за торговлю наркотиками в Ноябрьске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    По данным ведомства, у 16-летней задержанной при себе была крупная партия запрещенных веществ. Она приехала в город вместе со своим несовершеннолетним другом, чтобы заработать на продаже наркотиков. Их задержали, когда они делали закладку.

    Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает всех причастных к преступлению.