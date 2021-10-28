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    28 октября 2021, 15:36

    Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке

    Глава СК Бастрыкин поручил завести уголовное дело после изнасилования девушки-инвалида на Камчатке

    Андрей Иванов

    Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку-инвалида во время прогулки в Петропавловске-Камчатском. Об этом в полицию сообщила ее мать. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального главка ведомства Александру Липало завести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

    Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке

    «По словам заявительницы, ее несовершеннолетняя дочь, являющаяся ребенком-инвалидом, 5 октября, во время прогулки, была изнасилована. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в СК.

    По данным пресс-службы, мать пострадавшей девушки обратилась в правоохранительные органы только через две недели.

    В феврале суд приговорил многодетного жителя Курской области к 8,5 года колонии строгого режима за то, что он дважды изнасиловал девочку-инвалида. Осужденный частично признал свою вину.