Несовершеннолетнюю девушку-инвалида изнасиловали на Камчатке

Неизвестный изнасиловал 17-летнюю девушку-инвалида во время прогулки в Петропавловске-Камчатском. Об этом в полицию сообщила ее мать. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального главка ведомства Александру Липало завести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«По словам заявительницы, ее несовершеннолетняя дочь, являющаяся ребенком-инвалидом, 5 октября, во время прогулки, была изнасилована. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — рассказали в СК.

По данным пресс-службы, мать пострадавшей девушки обратилась в правоохранительные органы только через две недели.

В феврале суд приговорил многодетного жителя Курской области к 8,5 года колонии строгого режима за то, что он дважды изнасиловал девочку-инвалида. Осужденный частично признал свою вину.