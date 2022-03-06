Несовершеннолетняя жительница Петербурга рассказала о домогательствах

Несовершеннолетняя жительница Санкт-Петербурга рассказала о домогательствах со стороны некоего «Владислава Валентиновича». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию девушка обратилась днем 4 марта. 16-летний подросток призналась, что злоумышленник совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Это продолжалось в период с 1 февраля по 31 декабря 2021 года. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.