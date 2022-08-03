Несовершеннолетняя стала фигуранткой уголовного дела после ложного обвинения в изнасиловании в Адыгее

Уголовное дело завели на 17-летнюю девушку в Адыгее. Она оклеветала знакомого, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Оказалось, никакого преступления он не совершал и девушка просто пыталась отомстить ему из-за ссоры. Теперь ее привлекут к ответственности.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе.