Несовершеннолетний зарезал отчима в Ленинградской области

Конфликт между 17-летним подростком и его 43-летним отчимом произошел ночью 6 апреля в Выборгском районе Ленобласти. Молодой человек убил мужчину несколькими ударами в грудь. Об этом написали «Невские новости».

По информации правоохранителей, в поселке Соколинское между подростком и отчимом произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и нанес несколько ранений мужчине.

«В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе Следкома 47-го региона.

В настоящий момент несовершеннолетний находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».