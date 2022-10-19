Несовершеннолетний тюменец ударил знакомого ножом 80 раз | 360°

Криминал 19 октября 2022, 17:04 Несовершеннолетний тюменец ударил знакомого ножом 80 раз

Читать 360tv в

Несовершеннолетний молодой человек зарезал собутыльника, а также попытался убить женщину в Тюменской области. Первому он нанес не менее 80 ударов ножом, второй — не менее 20 ударов ножом и вилкой, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, злоумышленник находился в гостях у потерпевших. Они вместе выпивали.

Реклама

Потом женщина отправилась спать, а между несовершеннолетним и хозяином дома возник конфликт. В итоге молодой человек схватил нож и нанес оппоненту смертельные травмы.

Реклама

После этого он попытался убить и женщину при помощи ножа и вилки. Ее удалось спасти. Несовершеннолетний хотел скрыть следы преступления, поэтому выбросил орудия убийства и сжег перепачканную в крови одежду.

Молодой человек частично признал вину. Суд приговорил его к девяти годам и девяти месяцам воспитательной колонии.