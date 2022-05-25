Мошенник под видом работодателя украл деньги со счета несовершеннолетней в Ноябрьске

Несовершеннолетняя жительница Ноябрьска стала жертвой мошенника. Тот предложил ей работу и украл деньги с банковского счета. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, незнакомец предложил девушке должность тестировщицы мобильных приложений. Она установила указанное «работодателем» приложение, после чего с ее карты пропало четыре тысячи рублей.

Мошенника задержали и завели уголовное дело. Теперь его будут судить.