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    25 мая 2022, 19:19

    Мошенник под видом работодателя украл деньги со счета несовершеннолетней в Ноябрьске

    Дарья Морозова

    Несовершеннолетняя жительница Ноябрьска стала жертвой мошенника. Тот предложил ей работу и украл деньги с банковского счета. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

    По данным следствия, незнакомец предложил девушке должность тестировщицы мобильных приложений. Она установила указанное «работодателем» приложение, после чего с ее карты пропало четыре тысячи рублей.

    Мошенника задержали и завели уголовное дело. Теперь его будут судить.