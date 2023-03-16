Криминал 16 марта 2023, 13:12 Несовершеннолетнего наркоторговца осудят в Пермском крае

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Несовершеннолетний житель города Лысьва Пермского края предстанет перед судом за незаконный сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

В сентябре прошлого года подросток получил от неизвестного координаты с местом нахождения наркотиков для последующего сбыта. После этого несовершеннолетний самостоятельно оборудовал закладки с запрещенными веществами.

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Отмечается, что подросток признал свою вину.

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