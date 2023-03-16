16 марта 2023, 13:12
Несовершеннолетнего наркоторговца осудят в Пермском крае
Несовершеннолетний житель города Лысьва Пермского края предстанет перед судом за незаконный сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
В сентябре прошлого года подросток получил от неизвестного координаты с местом нахождения наркотиков для последующего сбыта. После этого несовершеннолетний самостоятельно оборудовал закладки с запрещенными веществами.
Реклама
Отмечается, что подросток признал свою вину.
Реклама
Наркотики
Преступления
Реклама
Реклама