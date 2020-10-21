По словам нового адвоката Владимира Конкина, версия о самоубийстве его дочери Софии не выдерживает никакой критики. Алексей Таратухин рассказал «360» о ходе расследования гибели Софьи Конкиной и новых обстоятельствах, появившихся в деле.

В частности, адвокат указал, что есть перепсика Софии Конкиной с ее дочерью незадолго до смерти.

«Из нее видно, что она не намерена добровольно уходить из жизни, любит дочь, рассказывает, какие классные шапочки купила обеим. Подчеркиваю, в сообщении есть смеющиеся смайлики, с поцелуйчиками и сердечками. Обращаю внимание на хронометраж — София сразу же отвечает на сообщения дочери. Написано все грамотно, без ошибок, атмосфера беседы теплая и любящая. На мой взгляд, это опровергает версию о сильном алкогольном опьянении.

«Дочь Софии говорит маме: „Кстати, Миша ушел“. То есть, мама ушла, сожитель Михаил Серов тоже уходит, оставив ребенка одного. Почему? В связи с чем? Алиби у него на вечер-ночь нет», — рассказал Таратухин.

Он сообщил о странностях в поведении сожителя Софии. Она умирает 24 сентября. А 25-го на одном из сайтов появляется объявление о продаже посудомоечной машины из квартиры Софии. Для чего нужны деньги и с чего такая спешка — тут вопросов больше, чем ответов, считает адвокат.

«В одном из мессенджеров имеется аудиопереписка Софии с подругой. Женщина рассказывает, что по понедельникам и вторникам она в фитнес-клуб не ходит. Но там она оказывается почему-то именно во вторник 22 сентября. Причем поздно вечером. Эти моменты требуют своего объяснения. Несостыковки бросаются в глаза сразу же», — подчеркнул адвокат.

Таратухин заявил, что из разных источников поступила информация, что сожитель Софии уже завел аккаунт на сайте знакомств. Написал, что холостой и любит детей. Но в деле есть еще один человек, который может иметь отношение к смерти дочери актера.

«В поле внимания, про подозрения говорить рано, также находится бывший муж Софии господин Подгорный. Сейчас он находится в розыске и в отношении которого был вынесен обвинительный приговор. Он пока не вступил в силу. По сути, он сейчас единственный официальный представитель несовершеннолетней дочери Софии. Где он пребывает, нам неизвестно. Наш доверитель рассматривает вероятность причастности этого гражданина к этим трагическим событиям. В какой степени она выражается и есть ли вообще, пока говорить рано, но эту версию мы отрабатываем. В известность поставили Следственный комитет и ведем адвокатское расследование. Нужна оценка действий или бездействия как сожителя, так и бывшего мужа», — разъяснил адвокат.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей Таратухин еще раз подчеркнул, что оснований верить, что это было самоубийство или несчастный случай в состоянии алкогольного опьянения, как пытались представить вначале, нет.

«По словам моего доверителя, Подгорный недвусмысленно давал понять, что приложит все силы, чтобы завладеть его имуществом. Реальность информации проверят следственные органы. Квартира Софьи принадлежит моему доверителю. У нее ничего не было. Ее дочь является сонаследницей в случае кончины Владимира Алексеевича. По причине несовершеннолетия официальным представителем девочки является ее отец», — уточнил правозащитник.

Адвокат добавил, что Серов мог приревновать Софью к ее знакомому — финансисту, который помогал ей деньгами, и к которому она собиралась уходить.

«Насколько нам известно, это человек умный, порядочный. Вероятность ревности очень велика, это один самых распространенных мотивов совершения любых преступлений», — напомнил Таратухин.

Он сообщил, что пока назначена судебно-медицинская экспертиза, в которую вошли десятки вопросов. Все ждут ее результатов.