Террористов в Пятигорске арестовали на два месяца | 360°

24 октября 2022, 15:18
Террористов в Пятигорске арестовали на два месяца
Ставропольский краевой суд арестовал готовивших теракт в ОВД Пятигорска на два месяца
Подозреваемым в подготовке теракта в здании пятигорского ОВД избрали меру пресечения. Ставропольский краевой суд арестовал их на два месяца, сообщили «Известия».
«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — заявили в пресс-службе суда.
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ФСБ объявила, что в Пятигорске схватили двух сторонников «Исламского государства»* из ячейки, в которой состояли выходцы из Центральной Азии. Они собирались устроить взрыв в отделе полиции.
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Во время обысков у них изъяли 30 взрывных устройств, селитру, 80 килограммов поражающих элементов, символику террористов и переписку с кураторами по подготовке взрыва.
Мужчины дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело.
В начале октября силовики рассказали, что раскрыли законспирированную ячейку «Исламского государства»* в самом Ставрополе. Террористы собирались устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры.
*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.
Суд
Терроризм
Пятигорск
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