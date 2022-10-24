Террористов в Пятигорске арестовали на два месяца | 360°

Криминал 24 октября 2022, 15:18 Террористов в Пятигорске арестовали на два месяца Ставропольский краевой суд арестовал готовивших теракт в ОВД Пятигорска на два месяца РИА "Новости"

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Подозреваемым в подготовке теракта в здании пятигорского ОВД избрали меру пресечения. Ставропольский краевой суд арестовал их на два месяца, сообщили «Известия».

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — заявили в пресс-службе суда.

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ФСБ объявила, что в Пятигорске схватили двух сторонников «Исламского государства»* из ячейки, в которой состояли выходцы из Центральной Азии. Они собирались устроить взрыв в отделе полиции.

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Во время обысков у них изъяли 30 взрывных устройств, селитру, 80 килограммов поражающих элементов, символику террористов и переписку с кураторами по подготовке взрыва.

Мужчины дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело.

В начале октября силовики рассказали, что раскрыли законспирированную ячейку «Исламского государства»* в самом Ставрополе. Террористы собирались устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.