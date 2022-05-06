Несколько точек подпольной торговли обнаружили в Петербурге

23 точки подпольной торговли прикрыли в Санкт-Петербурге. Рейды провели комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга вместе с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ККИ.

«На проспектах Стачек, Науки и Ветеранов, улицах Федора Абрамова, Адмирала Трибуца и Маршала Захарова, а также на Гражданском проспекте ликвидировано 12 прилавков по продаже плодоовощной продукции. Рыбной продукцией в отсутствие правоустанавливающих документов незаконно торговали на Ленинском и Гражданском проспектах, на улице Маршала Захарова», — рассказали в ведомстве.

Также сотрудникам организаций удалось прекратить работу автолавки, продававшей выпечку на улице Освобождения в Красном Селе. Против злоумышленников составили протоколы.