Несколько сотен картин российского художника украли под Петербургом

Несколько сотен картин российского художника в Ленинградской области пропали в ночь на 8 мая. О краже заявила 42-летняя местная жительница, которая рассказала, что полотна ей дали на хранение. Полицейские начали проверку.

Об этом сообщил сайт kp.ru. В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали изданию, что женщина получила картины от своего брата — он передал полотна на хранение.

«Она, в свою очередь, спрятала картины в нежилой дом, находящийся на участке садоводства „Протон“ во Всеволожском районе. Однако обнаружила, что кто-то вынес оттуда несколько сотен картин и скрылся вместе с ними», — рассказали в ведомстве.

Полотна какого художника похитили неизвестные — в полиции не уточнили. Сейчас правоохранители начали проверку сообщения: они обследуют место, в котором хранились полотна. Кроме того, правоохранители устанавливают точное количество и стоимость похищенных произведений искусства. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.