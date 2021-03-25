Несколько пенсионеров лишились денег из-за мошенников в Ленобласти

Мошенники выманили у пенсионеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области один миллион 794 тысячи рублей за четыре дня. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мошенники представлялись сотрудниками банка и предлагали перевести средства на «резервные» счета, чтобы «обезопасить» их. Уточняется, что одна пенсионерка лишилась 730 тысяч рублей, еще одна — 475 тысячи рублей, третья 409 тысяч рублей, а четвертая — 180 тысяч. Возбуждено уголовное дело.