Фальшивомонетчик из Ростова обокрал несколько квартир

Житель Ростова, который прибыл в гости к родственникам в Советский район, обокрал несколько квартир. Все награбленное злоумышленник продал. Во время задержания у него обнаружили оружие. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на полицию ХМАО.

«Обвинения предъявлены 49-летнему жителю Ростова-на-Дону. Мужчина совершил серию квартирных краж, находясь в гостях у родственников в Советском районе. Мужчину, ранее судимого за фальшивомонетничество, задержали в феврале», — сообщили в ведомстве.

Полицейские рассказали, что мужчина проникал в квартиры через окна. Во время обыска у него обнаружили шубу и краденое оружие. Ювелирные украшения он успел сбыть на территории Ростова-на-Дону. Против него возбудили два уголовных дела.