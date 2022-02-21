Несколько килограммов взрывчатки изъяли у жителей Кургана

Полицейские из Курганской области смогли обнаружить у жителей региона 23,8 килограмма взрывчатых веществ. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного УМВД

«По итогам 2021 года поставлено на учет 217 таких преступлений [в сфере незаконного оборота оружия] (2020 г. — 188; +15,4%), при этом число раскрытых преступных деяний увеличилось на 17,6%. Из незаконного оборота полицейскими изъято 309 единиц оружия и 23,8 килограмма взрывчатых веществ», — заявили в ведомстве.

При этом 18 февраля полицейским удалось найти и изъять у жителя Куртамыша охотничий карабин. Оружие находилось в его распоряжении незаконно. При этом злоумышленник ранее уже был неоднократно судим.