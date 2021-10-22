Несколько килограммов наркотиков нашли в Ростовской области

Сотрудникам транспортной полиции удалось задержать троих подозреваемых в продаже марихуаны. Наркотики обнаружили у них дома. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по СКФО.

Самому младшему из-задержанных оказалось 25 лет. Старшему при этом 53 года. Свои преступления они совершали на протяжении длительного периода. Растения задержанные собирали за пределами города, а после сушили и продавали.

На данный момент сотрудники полиции проводят опрос подозреваемых. Им грозит до десяти лет заключения.