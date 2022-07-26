Несколько человек устроили драку с использованием ножей и бит в Петербурге

Массовая драка произошла во дворе на Долгоозерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там в ночь на 25 июля сцепились две компании. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.

Зачинщиком драки оказался 39-летний мужчина. Он напал на нескольких людей с битой и ножом и травмировал одного из них. После этого злоумышленник выкинул оружие и попытался покинуть место происшествия, однако его оппоненты подобрали биту, догнали мужчину и несколько раз ударили по голове и телу. Кроме того, компания повредила автомобиль 39-летнего мужчины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали пять человек, возраст которых составляет от 18 до 23 лет. Организатора драки госпитализировали. Против хулиганов составили административные протоколы, а также возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».