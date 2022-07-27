Несколько человек получили ранения в пьяной поножовщине в ЯНАО

Серьезная поножовщина произошла в Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа рядом с местным кафе. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ямальского управления Росгвардии.

Поножовщину организовали двое местных жителей, один из которых в момент происшествия был пьян. В результате злоумышленники нанесли ранения двум другим мужчинам. Зачинщиков поножовщины задержали сотрудники Росгвардии. Их передали полицейским для дальнейших разбирательств.