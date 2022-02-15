Нескольких подозреваемых в разбойном нападении на медклинику в Подольске задержали

Полицейские, работающие в отделе уголовного розыска, задержали троих мужчин в возрасте от 42 до 50 лет, подозреваемых в разбойном нападении на стоматологическую клинику. Информацию об операции опубликовали в МВД Медиа.

Известно, что двое злоумышленников вошли в клинику на улице Маштакова и с помощью угроз и оружия похитили сейф и кассовый аппарат с деньгами, в то время как третий их подельник дежурил на улице, следя за обстановкой. Ущерб, который они нанесли, составил примерно два с половиной миллиона рублей.

Из-за случившегося в Следственном управлении УМВД возбудили уголовное дело по статье о разбое. Одного из-подозреваемых удалось задержать после изучения видеозаписей с камер наблюдения в месте его проживания в Москве, двух других — в машине, припаркованной около торгового центра на бульваре Дмитрия Донского.

По информации следствия злоумышленники вскрыли сейф и кассовый аппарат в гаражном кооперативе, куда пришли после нападения, и там разделили «добычу» между собой.

Неподалеку от места нападения полицейские изъяли предмет, похожий на оружие, три патрона в магазине, еще одно оружие нашли в ходе обыска у одного из-задержанных, нашли и часть украденных денег. Подозреваемых арестовали.