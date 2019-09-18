Несчастная любовь заставила юную петербурженку заявить об изнасиловании

17-летняя жительница Санкт-Петербурга сообщила правоохранительным органам, что ее 21-летний знакомый надругался над ней. По ее словам, молодой человек пригласил ее в гости, где избил и изнасиловал. После этого ей потребовалась медицинская помощь. Врачи зафиксировали у несовершеннолетней гематомы и травмы внутренних половых органов.

Между тем, молодого человека в несовершеннолетнем возрасте уже привлекали к ответственности за угон автомобиля. Тогда он получил один год условного лишения свободы.

Однако на этот раз молодой человек оказался не виновен. Он предоставил оперативникам переписки на телефоне с угрозами и шантажом со стороны девушки. Юноша признался, что вступал в интимные отношения с девушкой. Однако их роман оказался непродолжительным. Когда он решил расстаться с возлюбленной, девушка пригрозила ему тюрьмой.

Во время допроса несовершеннолетняя созналась, что оговорила бывшего молодого человека, а изнасилования на самом деле не было.