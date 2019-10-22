Непризнанный мастер апперкотов из Балашихи повредил челюсть приехавшему фельдшеру

Понедельник явно не задался у фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов в Балашиху. Он прибыл в квартиру в Железнодорожном микрорайоне города, чтобы оказать помощь женщине, но вместо благодарностей получил в челюсть от ее пьяного сожителя.

Ранним утром 21 октября в скорую поступил звонок от женщины, пожаловавшейся на травму стопы, которую ей нанес ее сожитель 1990 года рождения. На место выехала бригада скорой помощи, в составе которой была еще ничего не знающая будущая жертва буйного безработного сожителя, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

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Бригада прибыла в квартиру на Носовихинском шоссе, откуда поступило обращение, врачи зашли в помещение и приступили к работе. Во время оказания помощи пострадавшей женщине к фельдшеру пристал ее пьяный сожитель, но не с вопросами о благополучии гражданки.

В итоге мужчина 1990 года рождения, видимо, возомнив себя профессиональным бойцом и мастером апперкотов, беспричинно ударил фельдшера по лицу. Теперь у медика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти.

Нападавшего доставили в балашихинский отдел и инициировали проверку.