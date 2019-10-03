Неправильный диагноз стоил жизни жителю пензенской области

В ноябре 2016 года врач поставил неверный диагноз поступившему пациенту и назначил операцию.

По данным пресс-службы, «проведенная им операция повлекла негативные последствия для здоровья пациента. Существенно отсроченная повторная операция, проведенная другим врачом, состояние больного не улучшила, и 20 ноября того же года он скончался».

Суд приговорил врача к лишению свободы сроком на полтора года. Мужчина обжаловал приговор, указывая на недоказанность вины. Однако его апелляция не была удовлетворена. В связи с истечением срока давности осужденного освободили от наказания.