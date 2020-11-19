Житель Москвы выстрелил в таксиста из-за неправильной парковки

В Москве 25-летний водитель такси получил ранение в грудь из травматического пистолета. Инцидент произошел вблизи Садового кольца.

Как сообщили в столичном главке МВД, таксист ждал клиента в Оружейном переулке. Туда же подъехала машина, пассажирка и водитель которой «выразили свое недовольство, тем, что он неправильно припарковался». Когда таксист начал движение к Новослободской улице, машина его догнала и мужчина, который был за рулем, выстрелил в таксиста через окно.

Потерпевший обратился к медикам и написал заявление в полицию. Подозреваемого в нападении, 38-летнего жителя Москвы, задержали на Ангарской улице. Его отпустили под подписку о невыезде. Расследуется дело по статье УК «Хулиганство».

Ранее в республике Марий Эл полицейский на охоте застрелил бизнесмена. По словам охотника, он услышал шорох в кустах неподалеку и решил, что там «шебуршится кабан».