Неожиданно разбогатевшего рязанца задержала полиция
Полиция Рязанской области задержала безработного жителя города Рыбное, который резко разбогател. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Ранее МВД узнало, что безработный мужчина «в одночасье стал вести широкий образ жизни».
По словам пресс-службы, выяснилось, что мужчина ограбил 59-летнюю пенсионерку. У него дома нашли документы, банковские карты, наличные и телефон пожилой женщины.
Также стало известно, что подозреваемый ранее ограбил пенсионера в возрасте 61 года.
В настоящее время мужчину заключили под стражу. По известным ведомству преступлениям ему грозит до семи лет лишения свободы.