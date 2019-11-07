  • Неожиданно разбогатевшего рязанца задержала полиция

    07 ноября 2019, 15:45

    Ольга Ситникова

    Полиция Рязанской области задержала безработного жителя города Рыбное, который резко разбогател. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    Ранее МВД узнало, что безработный мужчина «в одночасье стал вести широкий образ жизни».

    По словам пресс-службы, выяснилось, что мужчина ограбил 59-летнюю пенсионерку. У него дома нашли документы, банковские карты, наличные и телефон пожилой женщины.

    Также стало известно, что подозреваемый ранее ограбил пенсионера в возрасте 61 года.

    В настоящее время мужчину заключили под стражу. По известным ведомству преступлениям ему грозит до семи лет лишения свободы.