Неожиданно разбогатевшего рязанца задержала полиция

Ранее МВД узнало, что безработный мужчина «в одночасье стал вести широкий образ жизни».

По словам пресс-службы, выяснилось, что мужчина ограбил 59-летнюю пенсионерку. У него дома нашли документы, банковские карты, наличные и телефон пожилой женщины.

Также стало известно, что подозреваемый ранее ограбил пенсионера в возрасте 61 года.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. По известным ведомству преступлениям ему грозит до семи лет лишения свободы.