Эксклюзив 23 мая 2023, 01:48 «Неожиданно для нас». Обвинение запросило 3,5 года полицейским по делу об убийстве Веры Пехтелевой в Кемерове Обвинение запросило 3,5 года полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерове Pxhere

Читать 360tv в

Стали известны новые подробности убийства Веры Пехтелевой, которое произошло в Кемерове в 2020 году. Как рассказал «360» дядя погибшей девушки, неожиданно для потерпевшей стороны прокуратура запросила для сотрудников полиции, которых обвиняют в халатности, более суровое наказание.

По словам мужчины, прокуратура запросила приговорить сотрудников ГУ МВД в Кемерове к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Хотя изначально семья погибшей предполагала, что обвиняемые правоохранители смогут избежать наказания из-за более мягкой части статьи о халатности и истечения срока давности.

Реклама

«Неожиданно для нас сегодня <…> прокурор начинает прения сторон, отдельно выделяет подозреваемого, который вообще халатно отнесся к своим обязанностям. <…> И в итоге по вопросу наказания [запрашивает] не поселение, а <…> [колонию] общего режима. Полицейским Ленинского района, которые на прямую не организовали помощь Вере, запросил 3,5 года колонии общего режима», — рассказал «360» дядя погибшей девушки.

Также, как отметил мужчина, прокуратура запросила обвинительный приговор и трем дежурным.

«Мы согласны [с заявлением прокуратуры]. <…> в этой части (в части запрашиваемого наказания — прим. ред.) ждали худшего. Ожидали переход на 1первую часть и в связи со сроком давности уход от ответственности за халатность», — заключил мужчина.

Убийство Веры Пехтелевой произошло в 2020 году. Несколько часов бывший возлюбленный девушки Владислав Канюс издевался над ней. На теле 23-летней студентки нашли 111 различных травм. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы. В 2021 году опубликовали диалоги из дежурной части «Ленинский» в Кемерове. Из них становится ясно, что один из полицейских, которого обвиняют в халатности, пытался отправить сотрудников к месту сигнала.