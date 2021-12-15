Неонацистов задержали в Омске

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли экстремистскую деятельность сообщества неонацистов в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ о создании экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремисткой направленности.

Согласно данным следствия, члены запрещенной организации создали в Омске праворадикальную группировку, идеи которой заключались в том, что лица «белой расы» исключительны, а лица неславянского происхождения — неполноценны.

В ходе следственных мероприятий правоохранители нашли и изъяли ножи, самодельное оружие, нацистскую символику и праворадикальную литературу.

Источник фото: МВД РФ

В сообществе была четкая иерархическая система, в которой прописаны правила поведения и способы конспирации. Участники группировки должны были совершать насильственные действия по отношению к лицам неславянской национальности и распространять информацию экстремистского содержания.

Для этого фигуранты дела основали в интернете закрытую группу, в которую принимали граждан, разделяющих их взгляды. У них также была своя символика и устав. В состав группировки вошли больше 20 жителей Омска и около 60 их последователей.