Неонацистов задержали в Брянской области и Хабаровском крае

Участников экстремистского сообщества «МОР» задержали в Брянской области и Хабаровском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний уроженец Пермского края, проживающий в настоящее время на территории Брянской области. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК, которое процитировало РИА «Новости».

Речь идет о расследовании дела, открытого по факту создания экстремистского сообщества. Следствие считает, что этот человек не позднее сентября 2020 года создал и возглавил экстремистское сообщество в Пермском крае. Подросток через соцсети вербовал новых членов сообщества для совершения преступлений по национальному признаку. Будучи в Брянске, парень координировал работу экстремистского сообщества. В частности, и в Пермском крае.

Следователи выяснили, что подозреваемый заставил двух несовершеннолетних из Перми размещать экстремистские материалы и расклеивать листовки с призывами к возбуждению вражды и ненависти.

Кроме того, СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу четырем участникам экстремистского сообщества.

Еще один участник не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Материалы о нем направят в органы профилактики для постановки на учет.

Следствие считает, что в марте 2021 года 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом «Молодежная организация Русь (МОР.). В группу входили по крайней мере четыре участника. Трое из них были несовершеннолетними.

Парни с марта по июнь 2021 года проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению преступлений. Весной 2021 года они избили не менее трех человек и оскорбляли людей по национальному признаку.